Roland-Garros: un bilan financier "assez bon", selon la FFT

Roland-Garros a été impacté par la crise du Covid pour la deuxième année consécutive, mais malgré des restrictions sanitaires lourdes, le tournoi a pu accueillir 100.000 spectateurs sur la quinzaine, pour un bilan financier jugé "assez bon" au vu des circonstances par la FFT.

"Les chiffres de cette édition, compte tenu des circonstances, sont quand même assez bons", a décrit dimanche la directrice générale de la FFT, Amélie Oudéa-Castéra. "Notamment parce que nous avons pu au global accueillir 100.000 spectateurs avec environ 80% de billets grand public et 20% sur les aspects hospitalité et partenaires, avec des chiffres d'audience qui sont absolument remarquables."

Par rapport au chiffre d'affaires généré lors des dernières éditions organisées dans des conditions normales et qui s'élevait aux alentours de 260 millions d'euros, l'édition 2021 "devrait être autour de 180 millions d'euros", soit un recul de 80 millions d'euros environ, a-t-elle décrit.

La répartition des revenus a fortement évolué, avec une "dimension média qui représentera presque 55% des recettes du tournoi cette année, un petit peu moins de 30% pour les partenariats, et de manière plus anecdotique autour de 5% pour billetterie, hospitalité et griffe. Le poste média est quasiment 15 points de pourcentage au-dessus de ce qui est traditionnellement fait", a souligné Mme Oudéa-Castéra.

En ce qui concerne les retransmissions, elle s'est félicité d'audiences "remarquables" sur les chaînes publiques.

Elle a notamment mis en relief le "pic de 4,1 millions de spectateurs" pour la demi-finale Djokovic-Nadal, vendredi soir: "France 2 était alors la première chaîne nationale".

Pas de chiffres en revanche en ce qui concerne les audiences sur Amazon dont la plateforme digitale a retransmis en exclusivité, aux termes d'un nouveau contrat de trois ans, les dix sessions nocturnes ainsi que l'intégralité des matches du court Simonne-Mathieu.

