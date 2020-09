Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roland-Garros : trois Français de plus en demi-finale Reuters • 22/09/2020 à 22:13









Roland-Garros : trois Français de plus en demi-finale par Adonis Vesin (iDalgo) Les qualifications battent leur plein à Roland-Garros. Trois Français de plus ont passé les quarts de finale. Constant Lestienne (223e mondial) a éliminé Andrew Harris (213e) 6-1 6-1. Carole Monnet (519e) a réussi l'exploit d'éliminer l'Américaine Whitney Osuigwe (149e) 6-3 6-1 et Tessah Andrianjafitrimo (265e) a sorti en trois sets (3-6, 7-5, 6-3) l'Espagnole Nuria Parrizas-Diaz (225e). Marco Cecchinato (110e mondial), Taro Daniel (117e), Leonardo Mayer (123e), Sara Errani (finaliste en 2012) et Elisabetta Cocchiaretto (130e mondiale) ont validé leur billet pour l'avant-dernière marche avant le grand tableau. Manuel Guinard (288e), Baptiste Crepatte (345e), Arthur Cazaux (918e), Margot Yerolymos (312e) Aubane Droguet (909e) et Jessika Ponchet (238e) ont échoué à créer l'exploit contre des adversaires mieux classés qu'eux. À noter aussi l'élimination de Victor Troicki, trois fois huitième de finaliste (2011, 2013, 2016), par Frederico Ferreira 0-6 2-6.

