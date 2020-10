Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roland-Garros : premier sacre pour Iga Swiatek Reuters • 10/10/2020 à 17:14









Roland-Garros : premier sacre pour Iga Swiatek par Adonis Vesin (iDalgo) Dix-neuf ans et déjà vainqueur de Roland-Garros. Iga Swiatek (n°53 mondiale) a disposé de l'Américaine Sofia Kenin (n°6) 6-4 6-1. Toutefois, Kenin était diminuée, blessée à la cuisse gauche. À 6-4 2-1, elle a même demandé le kiné, avant de perdre 16 des 19 points restants. Swiatek devient la première Polonaise à s'imposer à Paris. En 2018, elle a remporté Wimbledon en junior avant d'être sèchement éliminée par Simona Halep en huitièmes de finale l'an dernier à Roland (1-6, 0-6). Cette saison, elle n'a pas cédé un seul set, sortant notamment Halep, Vondrousova et Bouchard, et a concédé en moyenne quatre jeux par rencontre. Un parcours solide, un jeu posé et réfléchi. Une promesse à confirmer pour la suite de sa carrière.

