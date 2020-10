Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roland-Garros : Novak Djokovic dans la douleur Reuters • 07/10/2020 à 22:27









Roland-Garros : Novak Djokovic dans la douleur par Florian Burgaud (iDalgo) C'est dans la douleur que le numéro un mondial Novak Djokovic s'est qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros. Programmé en dernier match sur le central Philippe-Chatrier, le Serbe a semblé touché au cou et emprunté contre l'Espagnol Pablo Carreño-Busta. Finalement, il s'en est sorti pour s'imposer 4/6 6/2 6/3 6/4 et rejoindre le Grec Stefanos Tsitsipas, facile vainqueur d'Andrey Rublev 7/5 6/2 6/3, dans le dernier carré du Majeur parisien. Par ailleurs, la seconde demi-finale féminine opposera Petra Kvitova, vainqueure de Laura Siegemund deux fois 6/3, à Sofia Kenin, qui a triomphé 6/4 4/6 6/0 de sa compatriote Danielle Collins. Ce jeudi, comme de tradition, les demi-finales dames sont programmées à partir de 15 heures : ce sera Swiatek/Podoroska avant Kenin/Kvitova.

