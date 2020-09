Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roland-Garros : mardi noir pour les Français, Parmentier à la retraite Reuters • 29/09/2020 à 23:42









Roland-Garros : mardi noir pour les Français, Parmentier à la retraite par Adonis Vesin (iDalgo) Ils étaient dix. Il n'en reste plus qu'une. Le dernier jour de ce premier tour de Roland-Garros a été saignant. Ugo Humbert, meilleur espoir français, est tombé en quatre sets contre l'Australien Polmans, à l'image de Gilles Simon face à Denis Shapovalov, dixième joueur mondial. Harold Mayot a cédé en trois sets, comme Richard Gasquet contre Roberto Bautista Agut (10e mondial) et Grégoire Barrere face à Dimitrov (20e). Quentin Halys a lutté 4 h 26 avant de perdre contre l'Américain Marcos Giron (5-7, 6-3 7-6(5), 5-7, 6-8). Kiki Mladenovic a été éliminée par Siegemund. Elle avait pourtant remporté sa balle de set mais l'arbitre n'a pas vu le double rebond. À 5-1, elle a fini par perdre les deux manches suivantes. Harmony Tan a, elle, été sortie en deux manches par Daria Kasatkina. Pauline Parmentier a été la dernière à entrer en lice contre Kudermetova mais elle n'a rien pu faire pour le dernier match de sa carrière (2-6, 3-6). Seule satisfaction, la victoire de Fiona Ferro (7-6(4) 6-4) contre l'Anglaise Heather Watson. Djokovic, Berrettini, Rublev, Tsitsipas, Ostapenko, Kenin ou encore Martic ont validé leur billet pour l'acte deux.

