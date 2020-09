Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roland-Garros : les tableaux sont tombés Reuters • 25/09/2020 à 00:22









Roland-Garros : les tableaux sont tombés par Matthieu Cointe (iDalgo) Le tirage au sort des tableaux de Roland-Garros a été effectué ce jeudi. Chez les hommes, un choc Stan Wawrinka - Andy Murray a été programmé dès le premier tour. Si Gaël Monfils ne rencontrera pas Dominic Thiem avant les quarts de finale, les autres joueurs français n'ont pas été gâtés par le hasard. Richard Gasquet affrontera Roberto Bautista-Agut pour son entrée dans le tournoi, alors que Gilles Simon devra se frotter à Denis Shapovalov. Grégoire Barrère est quant à lui tombé sur Grigor Dimitrov. Pierre-Hugues Herbert, Corentin Moutet, Ugo Humbert et Jérémy Chardy débuteront face à des qualifiés. Rafael Nadal bénéficie d'un tableau ouvert jusqu'à un potentiel duel avec Alexander Zverev en quarts. Chez les dames, Caroline Garcia devra se frotter à Anett Kontaveit, tête de série n°17 et déjà victorieuse de la Lyonnaise au premier tour à Rome. Alizé Cornet fera face à Chloé Paquet pour un duel 100% français. Dès les 8èmes de finale, Serena Williams pourrait retrouver Victoria Azarenka, qui l'a battue en demi-finale de l'US Open au début du mois.

