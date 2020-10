Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roland-Garros : la sensation Hugo Gaston, Pierre-Hugues Herbert aux portes de l'exploit Reuters • 01/10/2020 à 00:29









Roland-Garros : la sensation Hugo Gaston, Pierre-Hugues Herbert aux portes de l'exploit par Florian Burgaud (iDalgo) Il n'en reste plus qu'un. Hugo Gaston, 20 ans, est le dernier joueur français engagé dans le tableau de simple masculin à Roland-Garros. Brillant vainqueur du Japonais Yoshihito Nishioka 6/4 7/6 3/6 6/2 en à peine plus de trois heures de jeu, il jouera Stanislas Wawrinka pour une place en huitièmes. Benoît Paire et Benjamin Bonzi n'ont pas fait le poids contre Federico Coria et Jannik Sinner tandis que Pierre-Hugues Herbert est passé tout proche de l'exploit face à Alexander Zverev sur le Philippe-Chatrier (6/2 4/6 6/7 6/4 4/6). Par ailleurs, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Caser Ruud ou Marco Cecchinato continuent leur route Porte d'Auteuil. Dans le tableau féminin, si Serena Williams, touchée au tendon d'Achille, a déclaré forfait, Caroline Garcia a battu la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich 7/6 6/2 et se retrouve au troisième tour. Simona Halep, Elina Svitolina, Kiki Bertens, après un combat homérique face à Sara Errani, Eugénie Bouchard, Amanda Anisimova et Elise Mertens passent. C'est en revanche terminé pour Victoria Azarenka et Coco Gauff. Ce jeudi, Clara Burel, Alizé Cornet et Fiona Ferro essaieront d'aller chercher leur ticket pour les seizièmes de finale.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.