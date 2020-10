Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roland Garros : Gaston avec les honneurs, Garcia éliminée Reuters • 04/10/2020 à 22:20









Roland Garros : Gaston avec les honneurs, Garcia éliminée par Pierre Sarniguet (iDalgo) Hugo Gaston peut quitter le court Philippe-Chatrier avec la tête haute. Au terme d'une bataille en cinq sets face au vainqueur de l'US Open il y a quelques semaines, Dominic Thiem, le Français de 20 ans a fait douter le troisième joueur au classement ATP. Arès avoir concédé les deux premières manches, Gaston est revenu à deux partout avant de craquer dans le cinquième set. L'aventure s'arrête donc en huitième de finale pour cet espoir du tennis tricolore. Résultat final : 6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 6-3 pour Thiem. Dans les autres matchs de la journée dans le tableau masculin, Nadal a roulé sur l'américain Korda. Le score est sans appel : 6-1, 6-1, 6-2 pour l'Espagnol, douze fois vainqueur à Paris dans sa carrière. Sinner et Schartzman se sont eux aussi qualifiés pour les quarts de finale. Chez les femmes, la française Caroline Garcia n'a elle jamais cru à la victoire. Elle s'est inclinée 6-1, 6-3 face à la tête de série numéro trois, Svitolina. Demain, la dernière représentante du clan français, Fiona Ferro jouera sa place en quart de finale contre Kenin (tête de série numéro 4).

