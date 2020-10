Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roland-Garros : Fiona Ferro en huitième, pas Clara Burel Reuters • 03/10/2020 à 23:16









Roland-Garros : Fiona Ferro en huitième, pas Clara Burel par Adonis Vesin (iDalgo) La journée française a été mi-figue mi-raisin. Fiona Ferro (49e mondiale) a fait respecter la hiérarchie contre la Roumaine Patricia Maria Tig (58e) et rejoint Caroline Garcia et Hugo Gaston en deuxième semaine. La Tricolore a empoché le premier set au forceps 7-6(7) sur sa troisième opportunité avant de lâcher deux fois son service dans le deuxième acte (4-6). Elle termine alors en patronne sur un set expédié en une demi-heure (6-0). Elle affrontera l'Américaine Sofia Kenin, sixième joueuse mondiale, en huitième de finale. Clara Burel (415e mondiale) n'a pas réussi l'exploit contre Zhang Shuai (40e), tombeuse d'Alizé Cornet au tour précédent. La Bretonne a toutefois obtenu trois balles de set sur le service de son adversaire (5-4) dans la première manche. Elle a fini par perdre quatre fois sa mise en jeu dans le deuxième set. Trop pour espérer mieux (7-5). Djokovic, Tsitsipas, Dimitrov, Carreno-Busta, Rublev, Kvitova ou encore Collins ont validé leur billet pour les huitièmes de finale. Muguruza, Martic et Ostapenko ont été éliminées.

