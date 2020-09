Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roland-Garros : Errani, Sock ou encore Niculescu au rendez-vous Reuters • 25/09/2020 à 17:51









Roland-Garros : Errani, Sock ou encore Niculescu au rendez-vous par Adonis Vesin (iDalgo) Les derniers qualifiés pour Roland-Garros sont connus. Benjamin Bonzi (225e) est le seul rescapé français et affrontera le Finlandais Emil Ruusuvuori au premier tour. Cecchinato (110e mondiale) a sorti Kimmer Coppejans (161e) 6-1 6-2 en une heure. L'Américain Sebastian Korda (211e) a créé la surprise en faisant chuter le Russe Aslan Karatsev (116e) 7-5 6-2. Son compatriote Jack Sock (302e), 8e de finaliste en 2015, a eu besoin de deux tie breaks pour sortir Kuznetsov (570e). Laaksonen (135e), Milojevic (143e), Rodionov (169e), Mmoh (177e) et Machac (252e) ont aussi validé leur billet pour le grand tableau. Du côté des féminines, l'Italienne Sara Errani (150e mondiale), finaliste en 2012 contre Maria Sharapova, a écarté la Tchèque Tereza Martincova (121e) 6-3 7-5. La Roumaine Marina Niculescu (141e) s'est défait de Vera Zvonareva (183e) 6-0 3-6 6-3. Les autres qualifiées : Kostyuk (119e), Podoroska (131e), Bara (142e), Haas (143e), Trevisan (159e), Sherif (172e), Zarazua (178e), Lepchenko (183e), Tauson (187e) et Rakhimova (189e).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.