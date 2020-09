Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roland-Garros : Enzo Couacaud et Benjamin Bonzi à une victoire du grand tableau Reuters • 23/09/2020 à 20:24









Roland-Garros : Enzo Couacaud et Benjamin Bonzi à une victoire du grand tableau par Florian Burgaud (iDalgo) Il n'en reste plus que deux. Des nombreux joueurs tricolores en lice lundi matin au début des qualifications de Roland-Garros 2020, seuls Enzo Couacaud et Benjamin Bonzi vont jouer, ce jeudi, un ticket pour le tableau final du Grand Chelem parisien. Le premier, facile vainqueur 6/3 6/3 de l'Argentin Juan Pablo Ficovich en début de journée, rencontrera le Canadien Steven Diez pour la qualification dans le grand tableau. Bonzi, lui, a battu le vétéran croate Ivo Karlovic 6/3 7/6(3) et se présentera face à l'Italien Roberto Marcora pour faire son entrée dans le grand monde. Une joie que ne connaîtront pas Alexandre Muller, Kyrian Jacquet, Tristan Lamasine, Constant Lestienne et Hugo Grenier. Du côté du tableau féminin, Audrey Albié, Amandine Hesse et Irina Ramialison s'inclinent au premier tour et laissent Tessah Andrianjafitrimo et Carole Monnet au deuxième tour. Elles essaieront de rallier l'ultime match de qualification ce jeudi.

