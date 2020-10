Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roland-Garros : Elsa Jacquemot sacrée en junior Reuters • 10/10/2020 à 16:43









Roland-Garros : Elsa Jacquemot sacrée en junior par Adonis Vesin (iDalgo) Quel mental ! Dos au mur, à 4-6 2-4, Elsa Jacquemot (17 ans, n°522 mondiale) a retourné la finale. La sociétaire du TC Lyon a pris tous les services de son adversaire pour finalement s'imposer 4-6 6-4 6-2 en 2 h 10 de jeu. Elle termine sur une double faute de la Russe Alina Charaeva (18 ans, n°568), qu'elle va saluer sans effusion de joie. À croire qu'elle ne réalise pas encore l'exploit qu'elle vient de réaliser. Les deux adversaires ont salué les qualités de leur opposante au micro. Au palmarès, Elsa Jacquemot rejoint les Tricolores Kristina Mladenovic (2009), Alizé Cornet (2007), Virginie Razzano (2000) et Amélie Mauresmo (1996) mais aussi Justine Henin, Simona Halep et Martina Hingis.

