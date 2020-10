Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roland-Garros : Djokovic sans trembler, Ferro et Burel au troisième tour Reuters • 01/10/2020 à 21:44









Roland-Garros : Djokovic sans trembler, Ferro et Burel au troisième tour par Pierre Sarniguet (iDalgo) Sous un ciel nuageux, les favoris du tableau masculins n'ont pas tremblés aujourd'hui sur la terre battue de Roland-Garros. Djokovic a expédié son match face à Berankis en trois petits sets (6-1, 6-2, 6-2). Tsitsipas en a fait de même avec une victoire nette et sans bavure contre Cuevas 6-1, 6-4, 6-2. Seule la tête de série numéro 9, le canadien Shapovalov a calé au terme d'un match serré contre l'espagnol Carballes Baena (7-5, 6-7, 6-3, 3-6, 8-6). Chez les femmes, deux des trois françaises engagées aujourd'hui se sont qualifiées. La première est la jeune Clara Burel qui s'est imposée en deux manches (7-6, 6-2). A 19 ans, la 357e joueuse mondiale est venue à bout de la slovène Kaja Juvan 103e mondiale. L'autre française qui a fait grosse impression aujourd'hui est Fiona Ferro. Cette dernière vient de remporter son 17e match de rang en s'offrant la 18e joueuse mondiale Elena Rybakina (6-3, 4-6, 6-2). Les françaises auraient pu même réaliser le triplé mais Alizé Cornet s'est inclinée contre la chinoise Zhang 6-4, 7-6. Demain, le troisième tour se poursuivra avec notamment Ruud contre Thiem, Wawrinka contre le dernier français Hugo Gaston ou encore Nadal face à Travaglia. Chez les femmes, on sera attentif aux matchs suivants : Halep/Anisimova mais surtout la française Caroline Garcia contre la belge Elise Mertens.

