Roland-Garros : Benjamin Bonzi, seul Français à entrer dans le grand tableau par Florian Burgaud (iDalgo) Blessé aux ischio-jambiers, l'Italien Roberto Marcona n'a pas pu se présenter sur le court pour affronter le Français Benjamin Bonzi, qualifié pour le tableau final de Roland-Garros suite à ce désistement. Ce sera d'ailleurs le seul tricolore puisque Enzo Couacaud s'est incline 3/6 4/6 face au Canadien Stephen Diez lors de l'ultime tour de qualification. Du coté des féminines, Tessah Andrianjafitrimo et Carole Monnet pouvaient encore espérer pareille joie mais elles se sont faites sortir au deuxième tour, en trois sets toutes les deux. Parmi les qualifiés du jour, on retrouve l'Autrichien Sebastian Ofner, le Britannique Liam Broady, l'Espagnol Pedro Martinez ou l'Australien Aleksandar Vukic.

