Roland-Garros 2020 à nouveau reporté par Léo De Garrigues (iDalgo) Reporté une première fois le 17 mars en raison de la pandémie de coronavirus, l'édition 2020 de Roland-Garros a de nouveau été décalée. Alors qu'il devait se jouer du 20 septembre au 4 octobre, le tournoi du Grand Chelem parisien débutera une semaine après et aura lieu du 27 septembre au 11 octobre. Une décision qui permet aux joueurs participant à l'US Open (du 31 août au 13 septembre) d'avoir plus de répit. Roland-Garros sera précédé par les Masters 1000 de Madrid et de Rome sur terre battue.

