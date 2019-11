Roissy : le PDG d'Aéroports de Paris outré après sa visite mystère

Le « message d'alarme » vient des plus hautes sphères du groupe Aéroports de Paris. Présent à Roissy en tant que « client mystère », samedi, le PDG d'ADP, Augustin de Romanet, s'est montré particulièrement critique quant à l'attente qu'il a constatée sur place, relaie Le Figaro.Le patron du groupe s'est rendu vers 7 heures du matin aux arrivés du hall 2E d'Air France à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. « Je constate incrédule qu'il y a 90 minutes d'attente aux arrivées », a-t-il écrit sur Twitter. « Je ne peux que dire aux passagers que je partage leur désarroi . C'est inacceptable. Le @GroupeADP continue de se mobiliser pour que cela ne soit plus possible », a-t-il poursuivi. Une publication à laquelle de nombreux internautes ont réagi, soulignant que « cela fait des années que cela dure ». « Pas au niveau des principaux aéroports internationaux », a même tonné l'un d'eux. « Bienvenue dans le quotidien de tous les passagers de CDG... », a répondu un autre.Lire aussi Aéroports parisiens : la grande pagaille du contrôle aux frontières« L'attente aux frontières m'occupe depuis 7 ans »Voyant que son initiative était sujette aux critiques, Augustin de Romanet a tenu à la justifier, toujours sur le réseau social. « À ceux pour qui je serai naïf, 'perché', 'loin du terrain'... L'attente aux frontières m'occupe depuis 7 ans », a-t-il assuré. Et de poursuivre : « Je reçois toutes les...