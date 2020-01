Roger Holeindre, figure de l'extrême droite et l'un des fondateurs du FN, est mort

Roger Holeindre, co-fondateur et figure historique du Front national, est mort à 90 ans dans la nuit de mercredi à jeudi près de Paris.Cet ancien militaire et ami de longue date de Jean-Marie Le Pen est mort d'un infarctus à son domicile de Vaucresson (Hauts-de-Seine), a précisé Thomas Joly, président du Parti de la France, dont Holeindre était président d'honneur.Ancien engagé dans l'OAS, Roger Holeindre avait participé aux côtés de Jean-Marie Le Pen au lancement du Front national en 1972. Lors des élections législatives de 1986, il avait été élu député de Seine-Saint-Denis.Il avait claqué la porte du FN en 2011 à l'arrivée de Marine Le Pen à sa tête et avait rejoint Carl Lang au Parti de la France.Jean-Marie Le Pen : « Il était un grognard chaleureux »Jean-Marie Le Pen a salué « un frère de cœur, d'esprit et d'action » dont « toute la vie a été consacrée à la défense de la patrie ». « Il était un grognard chaleureux et un ami fidèle », modèle de droiture, de volonté, de courage, de sacrifices », a ajouté M. Le Pen.Marine Le Pen lui a aussi rendu hommage sur Twitter : « Résistant à 15 ans, ouvrier métallurgiste qui se porta volontaire pour la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, il avait été l'un des membres fondateurs du Front National, et l'un de ses députés », a écrit la cheffe du RN.Le député et ancien vice-président du FN Louis Aliot et l'eurodéputé RN Nicolas Bay, ont rendu hommage à un « résistant de la première heure ». Bruno Gollnisch, proche de Jean-Marie Le Pen, exclu du FN en 2015, a salué « un homme, un vrai », « héros de toutes les batailles : Indochine, Algérie, adulé par les musulmans français, qu'il a refusé d'abandonner ».D'après l'historien Nicolas Lebourg, Roger Holeindre n'était « ni antisémite, ni fasciste mais national populiste, anticommuniste, défenseur de l'Algérie française et d'une certaine idée de l'empire ...