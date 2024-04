Rodrygo, l'homme qui s'est fait une place au Real Madrid

Passé de remplaçant à monsieur Ligue des champions du Real Madrid, Rodrygo a réussi à récupérer l'aile gauche de Vinicius, à planter plus que jamais et à semer le doute sur la place que pourrait occuper Kylian Mbappé s'il débarque dans la capitale espagnole.

À neuf jours de son quart de finale de Ligue des champions, le Real Madrid s’inquiète. Rodrygo n’a plus marqué depuis 465 minutes, soit sept matchs consécutifs sans trouver le chemin des filets avec les Merengues . Carlo Ancelotti, qui l’a lancé et défendu contre vents et marées monte au créneau : « Il joue avec beaucoup d’intensité et, parce qu’il est jeune, je lui demande de faire du travail défensif. Cela signifie qu’il n’est pas aussi frais devant le but. » Puis vient l’heure des grands rendez-vous : un doublé face à l’Athletic Club, cinquième de Liga pour une victoire 2-0, un but contre Manchester City pour un match nul 3-3… Histoire de rappeler qu’à 23 ans aussi on peut ne pas se cacher.

MAIS C'EST QUOI CE MATCH DE FOLIE, RODRYGO DONNE L'AVANTAGE AU REAL MADRID !!! 🤯🤯🤯#RMAMCI | #UCL pic.twitter.com/4YtjNTRLDH…

par Anna Carreau pour SOFOOT.com