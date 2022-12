Rodrigo de Paul, l'âme de l'Argentine

Joueur majeur de l'Albiceleste depuis le succès en Copa América voilà un an et demi, Rodrigo de Paul s'est imposé comme un symbole de cette sélection. Proche de Lionel Messi, milieu de terrain infatigable et guerrier jamais rassasié, le Colchonero jouera forcément un rôle de premier plan face à l'équipe de France.

Un homme pour recommencer à rêver

Omar da Fonseca, la voix de l'Argentine en France

En juin dernier, déjà , Rodrigo de Paul confiait à TycSports l'immense impatience qui gagnait le pays à l'approche de la Coupe du monde. La dernière chance pour le peuple de Diego Maradona de voir lui succéder unejamais en réussite dans le tournoi. De longs mois plus tard, le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid et sa bande se présentent face à la dernière marche de cette quête d'une vie. Un match pour entrer dans la légende et écrire l'histoire, dans lequel l'ne pourra pas faire sans un grand De Paul.Pour comprendre l'importance prise par le natif de Sarandí au sein de l'équipe nationale, il faut remonter quelques années en arrière. Nommé sélectionneur dans la foulée du Mondial russe, Lionel Scaloni ne semble pas avoir l'étoffe nécessaire et subit un feu nourri de railleries., rejouait récemment De Paul pour Telefe.(2019, NDLR)Battue par le Brésil, l'Argentine se rassure malgré tout, et De Paul en profite pour s'imposer comme une valeur sûre de l'équipe, en même temps que Scaloni."bonne nuit",, poursuit l'intéressé pour illustrer la confiance des joueurs en leur coach.Alors encore joueur de l'Udinese, le n°7 bleu ciel et blanc devient peu à peu l'un des essieux les plus importants de la. Un statut renforcé deux ans plus tard, toujours chez le grand voisin aux cinq étoiles. À la différence que cette fois, cette…