Rodri se serait excusé après ses moqueries sur le niveau de Valence

Faute avouée à moitié pardonnée. Selon l’émission El Partit de la una d’À Punt centrée sur l’actualité de Valence, Rodri aurait présenté ses excuses au capitaine du club Ché , José Gayà après ses moqueries sur le niveau du club lors de la 4 e journée de Liga.

Des excuses acceptées par Gayà

Le capitaine de la Roja s’était étonné du niveau présenté par les joueurs valenciens lors de son remplacement auprès de Pau Cubarsí. Des propos captés par Movistar qui ont déclenché une vive polémique dans le monde du football ces derniers jours. Mais trois jours après les évènements, Rodri aurait finalement appelé le capitaine de Valence pour lui présenter ses excuses. Selon Marca , Rodri aurait expliqué à Gayà que ces propos avaient été tenus dans un contexte privé et détendu, en présence d’un coéquipier, sans intention de manquer de respect aux joueurs de Valence ou de remettre publiquement en cause leur niveau . Le milieu de terrain lui aurait également demandé de transmettre son message au reste du vestiaire du club Ché afin d’éviter tout malentendu et de dissiper tout malaise lié à la diffusion des images. Selon toute vraisemblance, Gayà aurait accepté ses excuses en lui faisant comprendre qu’il avait commis une erreur .…

LB pour SOFOOT.com