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Rodri, le joueur d’or
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 08:25

Rodri, le joueur d’or

Rodri, le joueur d’or

Si les Espagnols n’ont fait qu’une bouchée des Bleus ce mardi à Dallas (0-2), ils le doivent notamment au meilleur joueur de l’année 2024, qui a su rappeler qu’il était parfois bon d’entretenir sa mémoire. Eh oui, on parle bien de Rodri !

Que faisiez-vous le lundi 28 octobre 2024 ? Qu’a-t-il bien pu se passer ce jour-là pour ce que cette question saugrenue surgisse sur votre écran ? Allez, un petit coup de main. Alors que la planète foot se retrouve divisée en deux pour le lauréat du Ballon d’or, Rodri chipe le précieux au nez et à la barbe de Vinícius Júnior. Dès lors, deux écoles semblent s’opposer : celle du vainqueur « collectif  », et celle qui tend plutôt à souligner les prouesses individuelles. Depuis, on a eu le loisir de se réjouir du sacre d’Ousmane Dembélé face à Lamine Yamal en octobre dernier, blâmant presque le type de ne pas la jouer assez perso. Souvent dépeint comme l’un des lauréats les moins mémorables, le milieu de Manchester City s’est pourtant réveillé cet été, au meilleur moment d’une carrière, pour piquer la planète foot d’une vérité : certains joueurs sont faits d’un autre bois et le resteront.

L’ordre du phénix

Alors que les caméras de cette Coupe du monde sont braquées sur l’intrépide Lamine Yamal, Rodrigo Hernández Cascante s’était préparé à réaliser un retour des plus inattendus. Le brassard bien en place autour du bras, le trentenaire savait que ses nombreux pépins physiques (notamment sa rupture des ligaments croisés en septembre 2024) l’avaient réduit à une figure de second plan sur la scène internationale malgré son statut de capitaine de la Roja . Rien à fiche : le natif de Madrid renaît de ses cendres pour déplumer ses adversaires. Au fil des matchs, la sentinelle d’1,90 mètre a repris les rênes de l’entrejeu ibérique, allant même jusqu’à en devenir le métronome indispensable : il n’a manqué que trois petites minutes de compétition, c’était face au Cap-Vert (0-0). Après une performance décevante, son sélectionneur Luis de la Fuente était monté au créneau pour le défendre : «  Rodri est le meilleur joueur du monde. Même à 50 % de ses capacités, il reste supérieur à la plupart des milieux de terrain. Il nous apporte clarté, vision et équilibre : c’est une source d’inspiration. »

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

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