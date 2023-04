Rodri, fiable avec les forts

Buteur avec Manchester City face au Bayern Munich ce mardi soir (3-0), Rodri s’est surtout hissé à la hauteur d’un quart de finale de Ligue des champions. En tenant à bout de bras son milieu de terrain.

Cela faisait près de cinq secondes qu’il demandait le ballon. Intercalé au milieu, dans le dos de Leroy Sané, Leon Goretzka et Matthijs De Ligt, Rodri exhortait Bernardo Silva à lui passer le sésame. Une fois que l’information est parvenue au brillant cerveau du Portugais, ce dernier a alors offert à son compère ibérique l’occasion de se retourner, d’avancer, de s’assurer que son pied d’appui droit ne s’éloignait pas du cuir, et de décrocher un enroulé puissant du gauche – son weaker foot – dans la lucarne de Yann Sommer. Un bijou d’exploit individuel sous la pluie de l’Etihad Stadium, pour lancer la large (et sérieuse) victoire de Manchester City sur un fragile Bayern (3-0) en quart de finale aller de cette exaltante Ligue des champions. Le symbole de Skyblues s’approchant de plus en plus de leur idéal en coupe d’Europe : l’assurance. Et la résultante d’un effectif agissant aujourd’hui en équipe, après des années de tâtonnement.

Rod-trip

« C’est l’un des milieux les plus fiables que j’ai eu à diriger. Je n’ai pas d’autres mots pour le décrire. Avec et sans ballon, il fait toujours en sorte d’être présent, d’occuper l’espace pour offrir une solution. Quand il a le ballon, il le balance rarement, et casse des lignes. C’est vraiment un régal de l’entraîner, même s’il ne sera jamais aussi bon que moi. » Avec le petit mot rigolard qui ponctue souvent ses interventions, Pep Guardiola résumait l’exceptionnelle dimension prise par Rodri depuis an maintenant. Une analyse conclue au sortir de la victoire poussive de City sur Crystal Palace, le 11 mars dernier (0-1), qui prend une valeur encore supérieure au terme du récital proposé par l’Espagnol ce mardi.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com