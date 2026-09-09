Rodri et « les nuls » de Valence : une polémique pour rien

Rodri et « les nuls » de Valence : une polémique pour rien

Les déclarations de Rodri sur le niveau des joueurs de Valence ont défrayé la chronique en Espagne. Mais si on ne peut plus charrier une lanterne rouge - en privé et sans dépasser les limites –, où va le foot ?

6 juillet 2026, Dallas. L’Espagne vient à bout du Portugal en huitièmes de finale de la compétition (0-1). Soulagé de la qualification de sa chère Roja au terme d’une rencontre engagée, Rodri se présente face à son ex-coéquipier en club, Bernardo Silva, avec lequel il aura partagé sept années dans le vestiaire des Skyblues , en déversant sa joie de manière virulente au visage du milieu de terrain portugais. L’attitude de Rodri provoque alors une vive réaction de Bernardo qui riposte immédiatement en confrontant l’Espagnol. Rodri s’était par la suite excusé. Un aperçu du tempérament chambreur de Rodri qui a fait, sous ses nouvelles couleurs barcelonaises, de nouvelles victimes : les joueurs de Valence.

Ils sont lamentables. Ils ont fini à quelle place au classement la saison dernière ?…

Par Mohamed Benkhalfa pour SOFOOT.com