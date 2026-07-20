Rodri et Fabián Ruiz intègrent des cercles très fermés
L’Espagne est sur le toit du monde et ses milieux avec. Non contents d’avoir remporté une finale à sens unique, malgré le score, face à l’Argentine, Rodri et Fabián Ruiz ont quelques raisons plus individuelles d’être heureux . En effet, grâce à ce titre, ils intègrent des cercles des fermés .
Dans la cour des très grands
Pour Rodri, il rejoint tout simplement une liste où ne figurent que des légendes du jeu : celles des joueurs ayant réussi en carrière le quadruplé Coupe du monde – Trophée continental – Ligue des champions – Ballon d’or . À ses côtés, quelques Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho ou encore Lionel Messi… Ça vous cale un type non ?…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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