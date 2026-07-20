Rodri et Fabián Ruiz intègrent des cercles très fermés

L’Espagne est sur le toit du monde et ses milieux avec. Non contents d’avoir remporté une finale à sens unique, malgré le score, face à l’Argentine, Rodri et Fabián Ruiz ont quelques raisons plus individuelles d’être heureux . En effet, grâce à ce titre, ils intègrent des cercles des fermés .

Dans la cour des très grands

Pour Rodri, il rejoint tout simplement une liste où ne figurent que des légendes du jeu : celles des joueurs ayant réussi en carrière le quadruplé Coupe du monde – Trophée continental – Ligue des champions – Ballon d’or . À ses côtés, quelques Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho ou encore Lionel Messi… Ça vous cale un type non ?…

JF pour SOFOOT.com