Robot coach, télévisions caméras, voitures autonomes... Au CES de Las Vegas, le show des objets de demain

Les géants de l'électronique et de l'automobile présentent leurs dernières innovations et projets à Las Vegas, lors du salon annuel des technologies de grande consommation CES. Petit passage en revue des innovations les plus marquantes.Un robot coach qui s'adapte aux tâches ménagèresCela ressemble à une grosse balle de tennis mais, en réalité, c'est un véritable concentré d'intelligence artificielle. Ballie, c'est son nom, suit son propriétaire à la trace dans la maison. Il est prêt à l'encourager pendant ses séances de fitness, mais aussi à prendre le contrôle des objets connectés quand les occupants sont partis. Il peut donner l'ordre au robot aspirateur de faire un peu de ménage dans la maison...Dans une vidéo diffusée par Samsung, on peut voir que cette petite balle est même capable de réagir selon le comportement des personnes. « Ballie peut aussi prendre des photos. Il aide les personnes âgées à rester en contact et c'est un nouvel ami pour vos enfants et vos animaux », a détaillé H S Kim, le patron de l'électronique chez Samsung.Cependant, Samsung est resté très vague sur les caractéristiques techniques et le fonctionnement de cette balle. Aucune date de sortie ni tarif n'a été communiquée.Un taxi volant pour UberLe groupe sud-coréen Hyundai a annoncé qu'il allait produire des appareils volants pour Uber, qui entend lancer un réseau de taxis partagés aériens en 2023. Hyundai Le groupe a indiqué dans un communiqué qu'il allait fabriquer ces véhicules électriques à 100 %, pouvant transporter quatre personnes, à échelle industrielle.Cette voiture volante entièrement électrique décolle et atterrit verticalement, vole à une altitude de 300 à 600 mètres et sa vitesse peut atteindre 289 km/h. Il dispose d'une autonomie d'environ 96 kilomètres et la recharge ne prendra que cinq à sept minutes, indique Hyundai.Jaiwon Shin, le patron de la division mobilité aérienne urbaine ...