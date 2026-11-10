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Robinson n'imagine pas Pochettino partir
information fournie par So Foot 10/11/2026 à 23:54

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Robinson n'imagine pas Pochettino partir

Robinson n'imagine pas Pochettino partir

Les pieds dans le plat. En conférence de presse ce mardi, Antonee Robinson a été questionné sur les rumeurs concernant un départ de son sélectionneur Mauricio Pochettino pour rejoindre Manchester United . Le défenseur n’a pas botté en touche : « Je dirais que cette information nous est tombée dessus, comme tout le monde », a-t-il déclaré. « Des situations similaires se sont déjà produites par le passé. C’était le cas pendant la Coupe du monde lorsque de grands clubs perdent leur entraîneur et commencent à regarder les candidats possibles. Le fait que notre entraîneur soit associé à ce genre de postes montre à quel point nous avons de la chance. »

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