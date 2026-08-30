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Robinho Jr futur international italien ?
information fournie par So Foot 30/08/2026 à 18:18
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Robinho Jr futur international italien ?

Robinho Jr futur international italien ?

L’Italie attend Robinho Jr. Le fils de l’ancien attaquant du Real Madrid et du Milan AC sera prochainement prêté au Genoa . L’attaquant de 18 ans a effectué 27 apparitions avec l’équipe première de Santos , surtout en sortant du banc, et cette expérience en Serie A doit lui permettre de s’affirmer. Selon la Gazzetta dello Sport , il sera scruté de près puisque le sélectionneur Roberto Mancini le suit déjà.

Le garçon est en passe d’obtenir la nationalité italienne de manière officielle. Il ne faut pas s’attendre à le voir cet automne face à l’équipe de France de Zinédine Zidane, mais pourquoi pas un peu plus tard ? Il y a du chemin à faire d’ici là, mais les portes de la Nazionale n’ont peut-être jamais été aussi faciles d’accès compte tenu des énormes difficultés qu’elle traverse.…

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