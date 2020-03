Robin van Persie : "J'avais signé à Manchester pour Sir Alex Ferguson"

En cette période anxiogène, So Foot vous ressort la version intégrale d'un entretien avec Robin van Persie pour parler Manchester United. L'ancien attaquant des Red Devils et des Pays-Bas recevait au café Panenka, à Rotterdam, fin février.

"Patrice Évra était un vrai leader. J'étais assis à côté de lui pendant deux ans. Son désir de gagner, son énergie positive..."

Il est arrivé tout sourire, affûté et bien coiffé, comme à son habitude. Et très vite, Robin van Persie a demandé un café avant d'enchaîner une série d'interviews. Une première face à la caméra d'une agence de presse batave, où il a notamment pris la défense de Paul Pogba, et une troisième, par téléphone, avec un média anglophone. Entre les deux, il s'est posé avec nous pour parler de ses années Manchester United. Une période dont la première saison, sous les ordres de Sir Alex Ferguson, a été comme une renaissance.J'avais deux autres options, la Juventus et Manchester City. À ce stade, c'est une réflexion qui s'enclenche, tu pèses le pour et le contre entre le positif et le négatif de chaque choix. Mais j'avais toujours eu des sentiments positifs envers Sir Alex Ferguson et Manchester United. Si tu regardes cette équipe à l'époque, tu vois des joueurs comme Vidi?, Ferdinand, Scholes, Giggs, Carrick... des vrais gagneurs, des joueurs d'expérience.C'était extrêmement tentant de jouer avec eux. D'ailleurs, ce dont je me souviens bien, c'est surtout de mon arrivée dans ce groupe : je me suis senti le bienvenu dès le premier jour jusqu'au dernier même si pendant huit ans j'avais joué à Arsenal, j'avais été leur adversaire. Tous les joueurs que j'ai cités, en particulier, se sont efforcés de me faire me sentir chez moi. Ce qui était agréable pour moi en arrivant à Manchester United, c'est qu'à Arsenal, j'étais l'un des plus vieux, j'avais beaucoup de responsabilités au-delà de mes performances. Mais en arrivant dans cette équipe de Manchester United en 2012, je n'étais pas l'un des plus expérimentés, je n'avais plus autant de responsabilités, et je pouvais donc me focaliser sur mon jeu, mes performances. Dans chaque équipe, il y a une hiérarchie, à Manchester elle était claire, les boss, c'étaient Paul Scholes,