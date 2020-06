Robin Leproux : "Je joue toujours avec mon vieux deck druide"

Connu dans le monde du football pour avoir présidé le PSG de 2009 à 2011, Robin Leproux a toujours eu une seconde passion en parallèle du ballon rond : les jeux vidéo. De World of Warcraft à Hearthstone en passant par les innombrables autres jeux testés pour son activité professionnelle, l'ancien président de la station de radio RTL dévoile son profil de gamer.

Déjà, je jouais àavant de jouer à la beta de. C'est par cette filiale des jeux Blizzard, sans oublierou, que j'ai finalement découvertau lancement du jeu. Son format de tour par tour, de parties courtes m'a séduit. C'est très inspiré des cartes Magic que je collectionnais et que j'allais acheter ou échanger près de Jussieu, rue des écoles à Paris.Le plus grand défaut que peut avoir un jeu est d'être chronophage. Après, même si une partie se termine rapidement sur, il va y avoir la tentation d'en faire une deuxième, une troisième etc. Moi, le jeu me plaît car il n'est pas frénétique. C'est du tour par tour, ce qui convient à quelqu'un de mon âge si j'ose dire.Cela fait maintenant pas mal d'années que je travaille autour du jeu vidéo, que je teste pleins de jeux comme... Les "Battle Royale" par exemple, c'est extrêmement frénétique et hystérisant. Il n'y a qu'à voir lesqui jouent à: on a l'impression qu'ils ont six mains et quatre-vingts doigts ! Ils jouent à 800 à l'heure. Moi, ça ne me détend pas, et les deux jeux où j'ai un certain niveau sont(World of Warcraft) et. Sur, je suis un méchant casu !