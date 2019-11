Robin Le Normand : "Cet apport offensif, on ne te le demande pas forcément en France"

Cantonné à la réserve du Stade brestois il y a quatre ans, Robin Le Normand (23 ans) est aujourd'hui régulièrement titulaire en Liga avec la Real Sociedad (5e), qui se rend samedi au Bernabéu pour y défier le Real Madrid. Le défenseur central revient sur le très bon début de saison de son club et son adaptation à l'Espagne.

Je suis arrivé en Espagne il y a quatre ans. J'ai été formé au Stade brestois, où j'ai ensuite évolué la plupart du temps avec la réserve, même si j'ai eu l'opportunité de jouer un match de Ligue 2. Lorsque j'évoluais en réserve, Eric Olhats, qui était recruteur à la Real Sociedad, me suivait et m'avait déjà abordé pour me faire venir en Espagne. À ce moment-là, il me restait encore une année de contrat avec Brest, donc ce n'était pas possible, mais il m'avait dit qu'il continuerait à m'observer. Quand Brest n'a pas voulu me garder, il m'a fait confiance et m'a de nouveau proposé de venir à San Sebastián. Je suis parti là-bas pour faire