Robin Lafarge : "Le Barça a loué 6 ou 7 hélicoptères pour venir à Ceuta"

Ancien pensionnaire du centre de formation de Montpellier, Robin Lafarge (30 ans) s'est forgé une réputation de solide défenseur de troisième division espagnole en vadrouillant depuis ses 20 ans. Ce jeudi, avec son club enclavé de Ceuta, lanterne rouge de D3 espagnole, le natif de Toulon se mesurera à Robert Lewandowski et au grand FC Barcelone (20h).

Ceuta FC Barcelone Le 19/01/2023 Coupe du Roi (8es) Diffusion sur

"En plus, c'est en direct à la télé en France, donc mon grand-père de 99 ans va pouvoir me voir jouer depuis son EHPAD."

Si on me l'avait dit au début de la saison, je ne l'aurais peut-être pas cru. On va se retrouver face à des joueurs qu'on a l'habitude de ne voir qu'à la télé. C'est un rêve pour tout footballeur de pouvoir se mesurer à de tels joueurs et de tels clubs. C'est en direct à la télé en France en plus, donc pour moi, ça a une saveur particulière parce que j'ai tous mes amis et ma famille qui vont regarder. Ma mère va venir au stade, mon père regardera à la maison à Toulon et mon grand-père de 99 ans va pouvoir me voir jouer depuis son EHPAD. En entrant sur le terrain, je ne vais penser qu'à ça et je vais essayer de le rendre le plus fier possible.Il n'y a pas de formule secrète, mais il faut croire en soi à chaque match. On a sorti une D2 puis une D1, en faisant de bons matchs à chaque fois. On ne s'est pas contentés d'attendre derrière pour contrer, on a vraiment bien joué. La personnalité et l'intensité ont…