information fournie par So Foot • 15/10/2023 à 21:05

Roberto vers l’Inter Miami pour retrouver Messi, Alba et Busquets ?

Les Blaugranas de Miami.

Et si Sergi Roberto retrouvait ses anciens coéquipiers ? C’est en tout cas ce qu’a annoncé le journaliste Toni Juanmarti du média catalan Betevé . Selon ses informations, le capitaine du FC Barcelone – sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le club catalan – aurait décidé de ne pas répondre favorablement à l’offre de prolongation de Joan Laporta. Le joueur de 31 ans qui a joué au Barça toute sa vie, aurait déjà refusé une offre provenant d’Arabie Saoudite l’été et serait tenté de retrouver Messi, Alba et Busquets du côté de la MLS.…

MD pour SOFOOT.com