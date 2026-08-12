Roberto Martínez vers une nouvelle sélection européenne ?

Vous nous passerez le nom de son agent ? Roberto Martínez pourrait devenir le nouveau sélectionneur des Pays-Bas . D’après De Telegraaf , Martinez serait en pourparlers avancés avec la fédération néerlandaise pour reprendre le poste laissé vacant depuis le départ de Koeman. Le média batave indique notamment que Louis van Gaal et Michael Reiziger étaient également dans la shortlist de la KNVB, mais que le prochain nommé devrait bien être Martínez .

L’entraîneur espagnol sort d’un mandat compliqué au Portugal , où il n’aura pas su mener sa sélection vers les sommets en dépit d’une très bonne génération. À part si l’on considère la Ligue des nations, remportée en 2025 par Martínez avec la Seleção, comme une grande compétition……

ABS pour SOFOOT.com