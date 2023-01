Roberto Martínez : le Portugal tient son nouveau boss

Pour succéder à Fernando Santos, démis de ses fonctions après l'échec de la Coupe du monde 2022, le Portugal s'est tourné vers Roberto Martínez qui a, lui aussi, manqué son Mondial qatari avec la Belgique. Un choix surprenant.

75% des Portugais ne voulaient pas de lui

José Mourinho, André Villas-Boas, Paulo Fonseca, Leonardo Jardim, Jorge Jesus, Abel Ferreira, Sérgio Conceição, Rúben Amorim, Bruno Lage, Paulo Sousa, Rui Jorge... Autant de noms qui ont été plus ou moins évoqués pour prendre la succession de Fernando Santos à la tête du Portugal. Leur point commun ? Ils sont tous portugais et prouvent que le pays du fado a un joli réservoir niveau entraîneurs. Sauf que la fédération a surpris tout le monde en offrant le poste à l'Espagnol Roberto Martínez, devenu le troisième étranger à devenir sélectionneur de la- après les Brésiliens Otto Glória et Luiz Felipe Scolari -, mais le premier non lusophone. Conscient que les champions d'Europe 2016 n'apprécient pas forcément de voir leur nouveau sélectionneur faire ses conférences de presse en espagnol, l'ancien boss de la Belgique a tenu à rassurer tout le monde :Un discours séduisant qui ne suffit pourtant pas à calmer les critiques qui s'abattent déjà sur lui.Le coach espagnol n'avait toujours pas été officialisé que les supporters portugais s'étaient déjà montrés dubitatifs, 75% d'entre eux ayant répondu "Non" à la question du journalUn sondage dont Fernando Gomes, le président de la fédé portugaise, se moque royalement :La passion portugaise pour le football est telle qu'aucun sélectionneur n'aurait fait l'unanimité au moment de sa nomination. Pas même José Mourinho. Pour autant, Martínez a réussi l'exploit de réunir les fans de Benfica, de Porto et du Sporting qui sont tous d'accord pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce choix.