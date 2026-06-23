Roberto Martínez a tranché concernant le cas Cristiano Ronaldo

Le compte est bon. Alors que le cas Cristiano Ronaldo a animé la planète football depuis le match nul du Portugal face à la République démocratique du Congo (1-1) lors de la première journée, Roberto Martínez était sous pression avant cette rencontre face à l’Ouzbékistan .

Bernardo Silva, le premier des sacrifiés

Face aux contestations, le sélectionneur portugais a choisi de reconduire CR7 à la pointe de l’attaque de la Seleção. En revanche, c’est Bernardo Silva qui a fait les frais du réajustement tactique de Mart í nez. Il est remplacé par João Félix.…

LB pour SOFOOT.com