Roberto Mancini veut rafraîchir l'équipe d'Italie

Le chantier dure depuis dix ans tout de même. Pour sa conférence de presse de retour à la tête de l’équipe d’Italie, Roberto Mancini s’est attardé sur ses projets et ambitions. Parmi ceux-ci, la sélection de jeunes joueurs et de joueurs binationaux en vue de renforcer la Nazionale : « Si j’avais convoqué des joueurs plus expérimentés, j’aurais été critiqué . J’ai donc sélectionné des jeunes pour directement étudier leur potentiel et voir ce qu’ils peuvent donner avec nous durant un rassemblement. » Sur les 34 joueurs sélectionnés afin de défier la Belgique, la Turquie et la France (entre le 25 septembre et le 5 octobre), 17 sont âgés de moins de 25 ans.

Renforcer l’effectif

Après la jeunesse, Mancini a donc évoqué la binationalité. Et pour lui, l’Italie doit à tout prix apprendre à conserver ses joueurs : « Il ne faut pas se plaindre si certains de nos joueurs choisissent finalement d’aller ailleurs . Il faut trouver des solutions. Et l’une d’elles, est de les sélectionner rapidement, notamment pour éviter de perdre ceux qui ont la double nationalité. » Dans l’effectif, Honest Ahanor et Michael Kayode (Nigéria), Eddy Kouadio et Issa Doumbia (Côte d’Ivoire), Mohamed Ali Zoma (Côte d’Ivoire et Burkina Faso), Samuele Inácio (Brésil), et Alessandro Romano (Suisse) sont notamment concernés.…

AB pour SOFOOT.com