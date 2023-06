Roberto Mancini répond à Gianluigi Donnarumma : « S'ils ne s'amusent pas, c'est un problème »

Du grabuge du côté de la Nazionale ?

Il semblerait que la défaite italienne face à l’Espagne ce jeudi en Ligue des Nations n’ait pas plus à grand monde au sein du vestiaire de Roberto Mancini. Après la partie, Francesco Acerbi et Gianluigi Donnarumma sont sortis du bois et ont fait part de leur spleen actuel en sélection, le dernier cité ayant même déclaré : « On ne s’amuse plus autant qu’avant. » De quoi attiser la curiosité des journalistes transalpins, qui ne se sont pas gênés pour confronter Mancini en conférence de presse ce samedi.…

AL pour SOFOOT.com