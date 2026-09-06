Roberto De Zerbi sur la sellette à Tottenham ?

La Premier League, ce n’est pas Football Manager. Roberto De Zerbi a beau tenter d’enfiler le costumé de docteur, Tottenham est toujours fiévreux. Après trois journées, le bilan des Spurs fait mal au crâne : deux défaites, un nul contre Nottingham samedi et surtout aucun but marqué depuis le début de la saison de Premier League. Assez pour tirer la sonnette d’alarme concernant l’avenir de l’entraîneur italien, déjà sous bouteille d’oxygène ?

La dernière chance contre Everton ?

D’après le média Touchline , la direction du club londonien est « extrêmement mécontente du début de saison du club, et la pression monte déjà autour de Roberto De Zerbi.» Une défaite contre Everton le week-end prochain pourrait même être synonyme de licenciement. Tottenham ne participant pas à la Coupe d’Europe cette saison, De Zerbi disposera de toute la semaine afin de préparer cette rencontre quasi-décisive pour son futur.…

MBC pour SOFOOT.com