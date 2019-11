Roberto De Zerbi : "Dans le foot, personne n'invente rien"

"Ça te dérange si je fume ?" En arrivant dans une salle du centre d'entraînement flambant neuf de Sassuolo, Roberto De Zerbi dégaine d'entrée sa cigarette électronique et se pose. Il est prêt. À 40 ans, l'ex-plus jeune coach de Serie A (détrôné par l'arrivée de Thiago Motta au Genoa) est prêt à faire un premier bilan en marge de sa septième saison comme coach. Entretien fleuve avec un passionné, considéré par ses pairs comme l'un des plus prometteurs de sa génération, et présenté comme quelqu'un qui n'aime pas faire comme les autres.

Mon père me l'a foutue dans les veines dès ma naissance, et ça s'est transformé en passion très jeune lorsque j'ai commencé à supporter l'équipe de ma ville, Brescia. J'allais voir l'équipe tous les dimanches, à domicile comme à l'extérieur. On a toujours eu tous les deux ça en nous. On regardait aussi à la maison les matchs de Ligue des champions, de Serie A bien sûr, et j'ai commencé à jouer très tôt.Je ne suivais que Brescia et seulement Brescia, comme un supporter. Mais tout m'intéressait déjà dans le football. Pour être honnête, jusqu'à l'approche de la fin de ma carrière de joueur, c'étaient les joueurs qui avaient quelque chose en plus qui captaient mon attention. Les numéros 10, ceux qui ont du talent. Ça pouvait être le 10, le 9, le 11, le 7. Je pensais, et je pense encore d'ailleurs, que le football est déterminé par ces joueurs de qualité. Les joueurs qui font la différence sont le plus souvent ceux-là. C'est plus rare de voir ton numéro 5 faire basculer un match de ton côté. C'est pour cela que tous les joueurs de talent captaient mon attention. Et puis, alors que je me dirigeais vers la fin de ma carrière, il y a eu le Barça de Guardiola. C'est l'équipe qui m'a véritablement ouvert l'esprit, qui m'a montré une autre façon de voir le football.