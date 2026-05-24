Roberto De Zerbi a tranché concernant son avenir
Tant qu’il parvient à comprendre l’équipe. Interrogé sur son avenir en amont de la rencontre décisive pour le maintien entre Tottenham et Everton ce dimanche, Roberto De Zerbi a assuré qu’il resterait sur le banc des S purs même en cas de relégation en Championship, si ses dirigeants le confirment à son poste.
A message from Roberto 💬 pic.twitter.com/ctZkCY6Ij4…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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