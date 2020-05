Robert Pirès : " Naturellement, j'aurais dû faire la passe à Zizou "

Au moment de se lancer dans un slalom côté gauche, Robert Pirès s'est revu "dans [ses] années messines". Au bout, un centre en retrait vers David Trezeguet pour l'éternité. Vingt ans après le titre de champion d'Europe, Robby revient sur une compétition qui a contribué à faire changer de statut celui qui n'était alors qu'un simple soldat.

Cette compétition a été importante pour moi, comme pour l'ensemble du groupe ou les supporters. Réaliser un doublé Mondial-Euro nous était présenté comme une mission impossible. Donc c'est une fierté d'avoir fait ça. Et c'était il y a vingt ans déjà... Ça passe vite.Non, pour moi, les deux compétitions sont aussi difficiles à gagner l'une que l'autre. Certes, l'Euro ne regroupe que les meilleures équipes européennes et celle qui va au bout est toujours au point techniquement et physiquement. Mais gagner les deux, c'est juste exceptionnel.Cette saison 1999-2000 était très compliquée, en effet. Mais c'était une vraie bouffée d'oxygène de pouvoir retourner en sélection. Avoir la confiance de Roger Lemerre à chaque rassemblement, ça me faisait du bien à tous les niveaux. D'autant plus que la concurrence était rude. Comme Aimé Jacquet avant lui, Roger nous mettait toujours en garde et attendait de nous qu'on soit performant en club pour mériter d'aller en équipe de France. À Marseille, ça ne se passait pas très bien au niveau des résultats, mais je faisais mes matchs. En sélection, je n'étais pas un titulaire indiscutable, donc je savais que je n'avais qu'à être suffisamment bon pour être appelé.Ce qui est certain, c'est que le regard des autres équipes avait changé. Si nos adversaires sentaient avoir la moindre chance de nous battre, nous équipe de France championne du monde, ils sautaient dessus. On a aussi été peut-être un peu trop faciles sur certains matchs, mais l'objectif était de se qualifier, et on l'a fait. Même si