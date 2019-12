Robert Moreno, l'énigmatique nouveau coach de l'AS Monaco

L'histoire se répète toujours. Pour la seconde fois en à peine plus d'un an, Leonardo Jardim (45 ans) a été démis de ses fonctions d'entraîneur de l'AS Monaco. Le technicien portugais, sacré champion de France avec le club de la Principauté en 2017, fait les frais d'une première partie de saison en demi-teinte, au cours de laquelle son équipe a souvent déçu.Onze mois seulement après son retour sur le Rocher et alors que son équipe pointe à la septième place de Ligue 1, il est remplacé par Robert Moreno, éphémère sélectionneur de l'Espagne (de juin à novembre 2019). Si Unai Emery, Marcelino et Quique Setien ont également été ciblés par l'ASM, c'est le jeune technicien espagnol (42 ans) qui a eu les faveurs des responsables du club princier et qui s'illustrera dès le match de reprise, programmé en Coupe de France face à Reims (4 janvier).L'homme de l'ombreS'il s'est fait connaître du grand public en prenant les rênes de la sélection espagnole il y a six mois, Robert Moreno Gonzalez a avant tout baigné dans l'univers du football dès son plus jeune âge. Ce Catalan semblait d'ailleurs prédestiné, puisqu'il vit le jour dans une maternité aux abords du Camp Nou. Comme beaucoup d'enfants de son âge, Robert a tenté sa chance dans le football. Bien qu'il se soit démarqué au niveau scolaire, il ne parvint pas à s'imposer dans la discipline en tant que joueur. Porté par les conseils d'un père entraîneur, Robert s'essaye sur le banc...