information fournie par So Foot • 07/11/2023 à 21:19

Robert Lewandowski en panne sèche

Ca commence à faire long.

Titulaire contre le Shakhtar ce mardi, Robert Lewandowski est resté muet lors de la défaite de sa formation (1-0). Encore. Le Polonais n’a plus marqué sous le maillot du Barça depuis son doublé face au Celta le 23 septembre. Avec six matchs sans le moindre but, l’attaquant blaugrana traverse une disette inédite pour lui depuis la saison 2010-2011, alors qu’il évoluait au Borussia Dortmund. Pour être précis, cela fait désormais 337 minutes que Lewy n’a pas trouvé le chemin des filets.…

QB pour SOFOOT.com