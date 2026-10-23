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Robert Lewandowski a un gros crush pour Michael Olise
information fournie par So Foot 23/10/2026 à 09:43

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Robert Lewandowski a un gros crush pour Michael Olise

Robert Lewandowski a un gros crush pour Michael Olise

Un homme de goût. Dans un entretien accordé à The Athletic , Robert Lewandowski est revenu sur les joueurs qu’il apprécie le plus regarder jouer, ne cachant pas son attrait pour un certain Frenchie , Michael Olise . « Olise pour moi, c’est comme : Wow. C’est le joueur qui change tout. Et je trouve que le travail et l’entente entre Kane, Olise et Luis Díaz forment un assemblage parfait. »

L’ex-international polonais, actuellement au Fire de Chicago, le place dès lors dans une catégorie de joueurs bien précise : « Je suis impressionné qu’Olise soit ce genre de joueur. Il a un grand avenir. Je sais que tout le monde parle de Lamine, mais j’essaie parfois de trouver les différents acteurs et de voir ce que tout le monde ne voit pas encore. » Bon, sur ce coup, pas besoin de faire le digger : on l’avait vu, mais ce n’est pas grave.…

AP pour SOFOOT.com

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