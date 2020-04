Robert Herbin... pour les jeunes

Ce lundi soir, c'est une légende du football français qui nous quittait à l'âge de 81 ans. Mais le souvenir de Robert Herbin n'appartient pas qu'aux Stéphanois ou aux boomers. Voilà pourquoi.

Robert Herbin s'est éteint

Vous êtes le Sphinx des hôtes de ces bois

Faut-il prétendre connaître quelqu'un pour lui rendre hommage ? Faut-il avoir été un contemporain de ses plus belles tranches de vie pour pouvoir mesurer la trace qu'un homme a laissé ? Faut-il avoir été là pour comprendre une existence ? Dans le cas de Robert Herbin, non. Il suffit de tendre la main, ouvrir les yeux, se déboucher les oreilles pour sentir un héritage. C'est certainement le lot des Grands Hommes, ceux qui ont marqué leur histoire, et le Grand Robert mérite au moins que ce qu'il représente lui survive. Mais c'était quoi au juste, Robert Herbin ? Certainement plus qu'une référence dans une chanson de Mickey 3D ou qu'un figurant dans un docu ayant pour générique de fin "".Celui qu'on appelait "" avait déjà visiblement du mal avec sa propre définition, celle que les médias lui ont donnée. Dans son autobiographie, il racontait, qu'il avait avais pris connaissance de ce surnom en 1983, année où il quittait l'AS Saint-Étienne, "". Un coup d'oeil dans le dico plus tard, il apprenait qu'il était donc un "". Il est vrai que le coach à l'incroyable choucroute rousse n'était pas du genre à étaler ses sentiments dans la presse. Mais à l'écouter, ce mystère était mal éludé. "", écrivait-il. En plus de ça, en emmenant Saint-Étienne vers quatre titres de champion de France, trois Coupes de France et surtout une finale de Coupe des clubs champions, il a pu démonter qu'il avait bien plus de pif que le félin de pierre posé à Gizeh.Quitte à taper dans les références mythologiques, il aurait certainement fallu le comparer à un Phénix.