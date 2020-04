Robert Herbin, les voix du silence

Fils de tromboniste et mélomane lui-même, il fut le premier ingénieur des bancs de touche et un dévot silencieux de la préparation athlétique. Avec Herbin, l'entraîneur professionnel français est passé du statut "d'éducateur" à celui de "technicien".

Football industriel et football petit-bourgeois

Herbin, l'accord classique

Lorsqu'en 1972, Robert Herbin prit en main les destinées tapageuses de l'équipe de toute la France, l'héritage était, c'est le moins qu'on puisse dire, assez lourd à porter. À l'âge du Christ, le jeune rouquin s'installait sur le trône des rois Jean (Snella) et Albert (Batteux). Le palmarès entre 1963 et 1972 donne une idée de la croix à soulever : à eux deux, en huit saisons, c'est 2 championnats remportés par Snella, quatre par Batteux (plus une deuxième place) sans compter les trois doublées de 1964, 1968 et 1970. Alors, comme pour leur rendre un hommage silencieux, il renvoya sans un mot les classiques à leurs étagères poussiéreuses. Comment ? En faisant ce que les jeunes font toujours : acquiescer aux anciens tout en faisant exactement le contraire. Quand ses illustres prédécesseurs prônaient depuis vingt ans un football méthodique (Snella) et ludique (Batteux), Herbin prôna, lui, la discipline militaire et l'efficacité scientifique. Avec le jeune stéphanois, une nouvelle génération prenait le pouvoir et mettait définitivement à sac l'inventivité du "petit jeu" rémois. Et avec lui tout une tradition du football français.Car l'idée d'Herbin c'est de sortir la France de son ornière littéraire et méridionale. Le modèle c'était le Nord. La jeunesse c'était l'Ajax. C'est à cette époque que naît une petite musique dans les colonnes et les conversations d'experts, la plus entêtante sans doute depuis la défaite de Waterloo : les inventeurs de la Coupe d'Europe étaient incapables de la gagner. Le refrain ne date pas d'hier. Le sacerdoce d'Herbin sera donc, dès le premier jour de son mandat, de le reprendre à son tour pour en proposer une interprétation nouvelle. Pour faire entrer les Verts dans la modernité, il convenait de rompre avec le monde d'avant, confortablement installé dans ses mythes petit-bourgeois, et d'embrasser enfin l'âge industriel.Première mesure : éviter à tout prix les interminables causeries de son prédécesseur. Le