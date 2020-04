Robert Herbin : la flamme verte s'est éteinte

Robert Herbin, joueur (1957-1972) et surtout entraineur mythique de Saint-Etienne (1972-1983) nous a quittés ce lundi à 81 ans. Avec feu Michel Hidalgo et Michel Platini, il restera pour toujours associé à cette Sainte trinité qui a ressuscité le football français au milieu des années 70.

La république bleu-blanc-verte

Robert Herbin est parti au printemps, saison de la renaissance. Dans le désert du football français des années 70, les clubs tricolores mourraient tôt en coupes d'Europe. À l'automne. Et puis Saint-Etienne a passé l'hiver, nous donnait rendez-vous au printemps des quarts de finale, des demi-finales et de la finale (1976). Le football français revivait au temps de la floraison, de l'air léger, de la jeunesse éternelle des Rocheteau, Bathenay, Janvion. L'étincelle de vie, la flamme de la Résistance, l'appel de l'espérance, c'était d'abord ça, le Sainté de Robert Herbin.Une république bleu-blanc-verte qui sonnait l'heure du réveil d'un foot français qui n'existait tout simplement plus. De Lorraine, apparut à la même époque, en 1976, Michel Platini. Et l'alliance de Saint-Michel et Saint-Etienne revitaliserait l'équipe de France pour toujours. Le mardi 24 août 1976, l'équipe de France jouait son traditionnel match de gala d'été au Parc des Princes. Ce jour-là, c'était contre le redoutable Mönchengladbach. Et les Bleus de Michel Hidalgo l'emportèrent 4-1 ! Platini, 21 ans, fut étincelant. Il faut dire qu'il était escorté sur le terrain de sept Stéphanois : Janvion, Lopez, Farizon, Larqué, Bathenay, Synaeghel et Rocheteau. Tous les héros des épopées européennes. Hidalgo, Platini et les Verts ont signé ce soir-là l'acte officiel de renaissance du football français. Et Robert Herbin se présentait humblement comme le meilleur sergent-recruteur d'une équipe de France en reconquête. Rouquin incongru et taiseux, casqué de frisettes afro, il avait en fait participé aux rares interstices de lumière d'un football français tombé de bas en bas après la Coupe du monde 1958. Arrivée à Saint-Etienne cette année-là, ce défenseur central sera initié à l'excellence par deux grands ténors du coaching à la française, Jean Snella puis ensuite Albert Batteux. C'est de ces deux grands entraîneurs qu'il gardera toujours cet ADN offensif et conquérant. C'est d'ailleurs en passant milieu de terrain porté sur l'attaque qu'il inscrira 26 buts en championnat en 1966. Surtout, dans le désert du football français, il