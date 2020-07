Robben, mon amour

Samedi dernier, Arjen Robben a à la fois bluffé et émerveillé le monde du football en annonçant la sortie de sa retraite, prise l'an dernier. À 36 ans, l'ailier chauve rempile pour un dernier contrat d'un an dans le club de sa région et de ses débuts, le FC Groningen. Un choix qui ne doit qu'à la générosité de "l'homme de cristal", bien décidé à rendre service à sa formation de cœur et à placer sa région du nord des Pays-Bas sur la carte du football.

Jelle Prins : " Robben ? Pas supérieur aux gens du village "

"Comment je peux aider ?"

Au fond, qui en doutait vraiment ? Oui, Arjen Robben est bel et bien de retour à Groningen, 18 ans après avoir quitté son club formateur pour des sommets plus pentus, mais ce n'est pas une si grande surprise pour la plupart des fans néerlandais. Au pays de Johan Cruyff, tout le monde a encore en mémoire ledu "Hollandais volant" dans le berceau qui l'a vu naître, l'Ajax Amsterdam, malgré sa décision de raccrocher les crampons en 1978. Beaucoup se remémorent aussi les précédents Edgar Davids (Ajax) et Marc Overmars (Go Ahead Eagles). Tous, enfin, gardent un bon souvenir du retour des vieillissants, mais pas encore retraités Robin van Persie (Feyenoord), Dirk Kuyt (Feyenoord) et Klaas-Jan Huntelaar (Ajax). Alors imaginer un seul instant qu'Arjen Robben, son attachement viscéral au FC Groningen et à sa région de naissance, son opiniâtreté et sa générosité, sa volonté brûlante de regoûter à l'herbe fraîche et son incommensurable envie de porter haut les couleurs des "gens du Nord", imaginer que ce Robben-là ne suivrait pas le même chemin, c'était vraiment mal connaître le bonhomme.Malgré l'image de footballeur hautain et individualiste que l'international néerlandais (96 sélections) a toujours laissé transparaître, l'homme n'a rien à voir avec cette étiquette. Son énervante tendance à garder la tête baissée et à ne pas laisser le ballon quitter son pied gauche contraste avec son altruisme et sa simplicité en dehors des pelouses. Et dans l'esprit de Robben, il a toujours été prévu de rendre à Groningen ce que son club et sa ville lui ont apporté.interrogeait le natif de Bedum lors de sa conférence de presse de présentation.