information fournie par So Foot • 18/08/2023 à 09:50

Riyad Mahrez marque son premier but avec Al-Ahli

Comme un poisson dans l’eau.

En l’absence de Roberto Firmino blessé, auteur d’un triplé lors de la première journée de championnat, Riyad Mahrez a brillé. L’international algérien, figure de proue de la Saudi Pro Leauge avec Karim Benzema, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo ou encore Neymar, a inscrit son premier but avec Al-Ahli : servi par un centre de Fahad Al-Rashidi, Mahrez a décoché une belle demi-volée pour crucifier le portier adverse, impuissant, et inscrire le but du break juste avant la mi-temps (45+1 e ). À noter la première passe décisive d’Allan Saint-Maximin sous ses nouvelles couleurs en fin de rencontre (3-1).…

TM pour SOFOOT.com