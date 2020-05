Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Riyad compte prendre des mesures strictes face à l'impact économique du coronavirus Reuters • 03/05/2020 à 11:51









RIYAD COMPTE PRENDRE DES MESURES STRICTES FACE À L'IMPACT ÉCONOMIQUE DU CORONAVIRUS RIYAD (Reuters) - L'Arabie saoudite prendra des mesures strictes et douloureuses pour faire face à l'impact économique de la pandémie de coronavirus, a déclaré samedi le ministre des Finances, ajoutant que "toutes les options pour faire face à la crise sont ouvertes". "Nous devons réduire drastiquement les dépenses budgétaires", a déclaré Mohammed al-Jadaan dans une interview à la chaîne de télévision Al Arabiya, ajoutant que l'impact du nouveau coronavirus sur les finances publiques de l'Arabie saoudite apparaîtra à partir du deuxième trimestre. "Les finances saoudiennes ont besoin de plus de discipline et la route est longue", a-t-il déclaré. Une mesure possible serait de ralentir les projets gouvernementaux, y compris les méga-projets, pour réduire les dépenses, a-t-il dit. Outre la crise sanitaire et les mesures prises pour l'endiguer qui menacent de freiner l'économie du royaume, le premier exportateur mondial de pétrole souffre également des prix historiquement bas du brut. Les réserves de change de la banque centrale d'Arabie saoudite ont chuté en mars à leur niveau le plus bas depuis 2011 et le déficit budgétaire du pays a atteint 9 milliards de dollars au premier trimestre avec l'effondrement des recettes pétrolières. Mohammed al-Jadaan a indiqué samedi à Al Arabiya que le pays avait introduit des mesures de relance visant à préserver les emplois dans le secteur privé et à sauvegarder l'approvisionnement des services de base. (Lisa Barrington, Marwa Rashad, Ahmed Tolba et Samar Hassan, Blandine Hénault pour la version française)

